Черкаські волонтери пошили морським піхотинцям у зоні ООС “фірмові” червоно-чорні маски

Чорні маски з вишитим червоним зображеням борсука і числом “503″- перша партія таких «гостинців» вже відправлена з Черкас на Донеччину, воїнам 503-го окремого батальйону морської піхоти, на шевронах якої – точно такий самий борсук…

Про це повідомляє “Козацький край”.

Власне, “борсуками” весь батальйон називають з-за позивного його комбата, Вадима Сухаревського, відмого як «той, хто зробив перший постріл у відповідь» – рятуючи «альфівців» СБУ, яких упритул розстрілювали бойовики “ДНР”, офіцер особисто відкрив вогонь у відповідь з крупокаліберного кулемета бронетранспортера. Цікаво, що червоно-чорні маски з Черкас у батальйон вирушили якраз до чергової річниці того пам’ятного бою під Слов’янськом, який стався 13 квітня 2014 року…

А вишивали маски для морських піхотинців волонтерки, дві переселенки з Луганська, які після вторгнення у їхнє місто окупантів перебралися в Черкаси – тут Олена Удод і Тетяна Нафтель створили студію комп’ютерної вишивки “Срібний птах”. Пошиття першої партії захисник масок для морпіхів стало можливим завдяки відомому черкаському лікарю-стоматологу Валерію Горбенку, який прославився створенням і відправкою на фронт пересувних «стоматкабінетів на колесах» – спеціально обладнаних автомобілів “Тризуб-Аліса” і “Тризуб-2″. Сам він невдовзі вчергове вирушає до морпіхів – лікувати бійцям зуби. А маски мають вберегти воїнів від пандемії – лікар Горбенко знає, що немає тих хвороб, які варто ігнорувати.

Морпіхи воюють за Україну – Черкаси ж у відповідь турбуються про їхнє здоров’я…

Андрій КРАВЕЦЬ, фото Тетяни НАФТЕЛЬ (м.Черкаси) і Аліни КОМАРОВОЇ (503-й ОБ МП, зона ООС)