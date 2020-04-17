У ЗСУ звітують про збільшення комплектації підрозділів особовим складом

У ЗСУ звітують про збільшення комплектації особовим складом, зокрема укомплектованість частин Десантно-штурмових військ ЗСУ в середньому зросла майже на 11%, а частин Сухопутних військ ЗСУ – на 7%.

Про це на брифінгу в пресцентрі АрміяInform заявив начальник Головного управління персоналу Генерального штабу ЗСУ генерал-майор Ігор Лисенко.

За його словами нині є кілька основних чинників, які спрацювали на позитивну динаміку комплектування війська.

Зараз внесені корективи в систему відбору та комплектування, зокрема внесено зміни у комплектування, якщо раніше намагались спочатку максимально укомплектувати частини ДШВ, сьогодні ж військкомати залишають кожному кандидатові можливість вибору роду військ або навіть конкретної частини, де він би хотів служити.

– Генерал-полковник Руслан Хомчак вказав комбригам на необхідність більше перейматися проблемами підлеглих, зокрема, забезпечити баланс особистого та робочого часу. Якщо частина у ППД, то у військовослужбовця має бути достатньо часу для відпочинку, саморозвитку і сім’ї, – розповів генерал-майор Лисенко.

На його думку, ці та інші чинники спрацювали в комплексі і дозволили впродовж другого півріччя 2019 року та першого кварталу 2020-го збільшити укомплектованість військових частин.

Наприклад, у Десантно-штурмових військах в середньому вона зросла майже на 11%. А в окремих військових частинах – навіть більше ніж на 20%.

Для Сухопутних військ укомплектованість зросла на 7%, а найкраща укомплектованість нині в Повітряних Силах та Силах Спецоперацій.