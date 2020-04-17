Поблизу Ужгорода тривають військові навчання Десантно-штурмових військ

На військовому полігоні неподалік Ужгорода проходять навчання військових частин та підрозділів Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Про це повідомляють у пресцентрі Міністерства оборони України.

Президент України Володимир Зеленський, Міністр оборони України Андрій Таран та Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Руслан Хомчак відвідали навчання.

Навчання підтримують літаки винищувальної, розвідувальної та транспортної авіації Повітряних Сил, транспортно-бойові вертольоти армійської авіації та інженерні підрозділи Сухопутних військ Збройних Сил України.

Були виконані навчально-бойові завдання: десантування десантно-штурмових груп на гірські перевали, взяття під контроль важливих ділянок місцевості, об’єктів тощо.

Десантно-штурмові підрозділи, при підтримці авіації відпрацювали питання з блокування та знищення об’єктів умовного противника.

Після дорозвідки противника, нанесення по ньому авіаційних ударів та вогню артилерії, у бій вступив десантно-штурмовий загін.

Висадка з вертольотів проводилась комбіновано: по штурмовому та посадочним способом. Десант захопив вигідний рубіж, забезпечив розгортання та введення у бій основних сил тактичної групи.

При підтримці штатної бронетехніки БТР-80 та легкоброньованих автомобілів HMVWY підрозділи десантників висунулись на рубіж переходу в атаку, стрімко захопивши опорний пункт противника.

Окрім цього, під час одного з етапів практичних дій було відпрацьовано питання поповнення запасів матеріально-технічних засобів підрозділів, які діють у відриві від основних сил.

Доставку вантажів здійснено за допомогою новітніх американських керованих систем точного десантування, які знаходяться на озброєнні Десантно-штурмових військ.

Десантування відбулося з літака військово-транспортної авіації Ан-26 Повітряних Сил.

Після завершення етапу навчання, командувач Десантно-штурмових військ Збройних Сил України генерал-лейтенант Євген Мойсюк подякував воїнам-десантникам за високі показники у бойовій підготовці.