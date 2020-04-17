Оперативники СБУ затримали в Одесі бойовика “ДНР”

У ході проведення розшукових заходів оперативники СБУ затримали колишнього бойовика, який брав участь у бойових діях проти України.

Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

Повідомляється, що мешканець Донецька у 2014 році приєднався розвідувально-диверсійного підрозділу батальйону «Шум» казачого союзу «Область війська Донського».

Згодом у складі вогневої групи підтримки так званої «1-ї Слов’янської бригади 1 Армійського Корпусу МО ДНР» воював проти України у Вуглегірську, Дебальцевому, Пісках, Спартаку, Логвіновому, Донецькому аеропорту.

У 2018 році зловмисник покинув формування бойовиків та виїхав на підконтрольну територію України.

«Переховувався у Харкові й Києві. Згодом переїхав до Одеси, де отримав нові документи. Весь цей час ретельно приховував свою участь у НЗФ “ДНР”», — повідомляють у СБУ.

Співробітники СБУ затримали колишнього бойовика в Одесі. Під час затримання зловмисник надав про себе неправдиві дані та чинив фізичний опір.

Зазначається, що фігуранту провадження оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації).