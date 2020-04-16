Звільнено 20-х українців, яких утримували в неволі у ОРДЛО

16 квітня розпочався черговий етап взаємного звільнення утримуваних осіб. Україна звільнила 20 своїх громадян, яких утримували в неволі на тимчасово окупованих територіях, повідомляє Офіс Президента.

Звільнені громадяни, яких утримували на території окремих районів Донецької області (ОРДО)

Алакоз Олександр (цивільний) Гриненко Микола (військовий) Ілюхін Микола (цивільний) Карась Володимир (правоохоронець) Костєв Євген (цивільний) Помеляйко Олександр (цивільний) Садовський Олександр (цивільний) Сірик Вадим (цивільний) Шайдов Віктор (військовий)

Звільнені громадяни, яких утримували на території окремих районів Луганської області (ОРЛО)

Желдак Віталій (цивільний) Можаєв Валентин Миронич Сергій Полозов Микола (цивільний) Попова Алевтина (цивільна) Русинов Сергій (цивільний) Сливка Іван (цивільний) Сливка Олександр (цивільний) Табачний Олександр (цивільний) Штиль Олександр (цивільний) Яковенко Олександр (цивільний)

«На Донеччині на непідконтрольну сторону ми передали 10 осіб і в Україну прийняли 9 осіб. Одна людина повертатися відмовилася. У Луганській області теж завершився обмін. Ми отримали 11 українців, на запит тієї сторони ми передали 4 людей. Вони запитували 7, але троє відмовилися перетинати лінію розмежування»,– прокоментував віцепрем’єр, представник України в політичній підгрупі ТКГ Олексій Резніков.

У такий спосіб, у процесі обміну в Україну передали 20 людей, а на непідконтрольну територію – 14.