Звільнено 20-х українців, яких утримували в неволі у ОРДЛО

16 квітня розпочався черговий етап взаємного звільнення утримуваних осіб. Україна звільнила 20 своїх громадян, яких утримували в неволі на тимчасово окупованих територіях, повідомляє Офіс Президента.
Звільнені громадяни, яких утримували на території окремих районів Донецької області (ОРДО)
- Алакоз Олександр (цивільний)
- Гриненко Микола (військовий)
- Ілюхін Микола (цивільний)
- Карась Володимир (правоохоронець)
- Костєв Євген (цивільний)
- Помеляйко Олександр (цивільний)
- Садовський Олександр (цивільний)
- Сірик Вадим (цивільний)
- Шайдов Віктор (військовий)
Звільнені громадяни, яких утримували на території окремих районів Луганської області (ОРЛО)
- Желдак Віталій (цивільний)
- Можаєв Валентин
- Миронич Сергій
- Полозов Микола (цивільний)
- Попова Алевтина (цивільна)
- Русинов Сергій (цивільний)
- Сливка Іван (цивільний)
- Сливка Олександр (цивільний)
- Табачний Олександр (цивільний)
- Штиль Олександр (цивільний)
- Яковенко Олександр (цивільний)
«На Донеччині на непідконтрольну сторону ми передали 10 осіб і в Україну прийняли 9 осіб. Одна людина повертатися відмовилася. У Луганській області теж завершився обмін. Ми отримали 11 українців, на запит тієї сторони ми передали 4 людей. Вони запитували 7, але троє відмовилися перетинати лінію розмежування»,– прокоментував віцепрем’єр, представник України в політичній підгрупі ТКГ Олексій Резніков.
У такий спосіб, у процесі обміну в Україну передали 20 людей, а на непідконтрольну територію – 14.