У 299-й бригаді тактичної авіації триває льотна підготовка

У 299-й бригаді тактичної авіації ім. генерал-лейтенанта Василя Нікіфорова тривають заходи бойової підготовки.

Повідомляється, що в ході чергової льотної зміни льотчики бригади відновлюють та покращують навички за видами льотної підготовки.

Фахівці наземних служб підтримують техніку та об`єкти військової частини у постійній готовності до якісного та безпечного виконання поставлених завдань.

Також на базі бригади триває практична підготовка курсантів льотного факультету Харківського Національного Університету Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. Про це повідомляють у 299 бригаді тактичної авіації.