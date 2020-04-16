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У 299-й бригаді тактичної авіації триває льотна підготовка

Дата: 16.04.2020
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У 299-й бригаді тактичної авіації ім. генерал-лейтенанта Василя Нікіфорова тривають заходи бойової підготовки.

Повідомляється, що в ході чергової льотної зміни льотчики бригади відновлюють та покращують навички за видами льотної підготовки.

Фахівці наземних служб підтримують техніку та об`єкти військової частини у постійній готовності до якісного та безпечного виконання поставлених завдань.

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