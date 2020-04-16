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Православна церква України закликала вірян допомагати нужденним і у Великдень залишатися вдома

Дата: 16.04.2020
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У Православній церкві України нагадали, що Великодні богослужіння 19 квітня транслюватимуть онлайн, тому закликали вірян залишитися вдома та за можливості допомогти нужденним.

Про це повідомляє Православна церква України.

«Вперше у храмах ПЦУ звершуватимуться великодні богослужіння без велелюдної та особистої присутності мирян. Проте ви зможете долучитись до спільної молитви завдяки онлайн-трансляціям богослужінь на наших офіційних сторінках у Facebook та на YouTube-каналі», — йдеться у повідомленні.

Так, великодні паски не будуть освячувати у храмах, щоб не створювати скупчень людей. Лише у малих населених пунктах допускається освячення біля місць проживання — на вулиці поруч із будинком із дотриманням дистанції.

Усі інші віряни можуть придбати паски, освячені у місцях виробництва, або освятити їх вдома.

«Пам’ятаймо, що ми складаємо святковий кошик, найперше, щоб розділити його з ближніми. Якщо у вас є можливість — допоможіть також нужденним не залишитись без великодньої трапези, долучившись до соціальних ініціатив», — закликали у церкві.

Нагадаємо, в Офісі президента розповіли, які телеканали транслюватимуть Великодні служби.

У зв’язку з карантином через коронавірус українців закликають залишатись вдома на Великодні свята та долучитись до богослужінь онлайн.

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