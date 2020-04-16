Опитування IRI: українці не втрачають почуття патріотизму

На питання, чи відчуваєте гордість від того, що ви – українець, більшість громадян відповіли ствердно.

За результатами дослідження, найбільш пишаються своїм українським походженням жителі Львова (92%), Луцька (91%), Тернополя (90%).

Навіть у тих містах, що посіли останні сходинки рейтингу «гордий бути українцем», переважна більшість населення визнала гордість називатись громадянином своєї країни.

У Сєвєродонецьку 71% респондентів сказали, що відчувають гордість від того, що вони є українцями, у Запоріжжі – 72%, а в Маріуполі – 68% опитаних сказали, що вони відчувають «гордість» або «швидше гордість» від того, що вони українці.