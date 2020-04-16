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Опитування IRI: українці не втрачають почуття патріотизму

Дата: 16.04.2020
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В Україні багато патріотів, але їх турбує чи є влада такою відповідальною та компетентною, щоб справитися із епідемією коронавірусу, агресивною політикою Росії та іншими викликами. Про це свідчать результати опитування Міжнародного республіканського Інституту США (IRI), яке проводилось на контрольованій українським урядом території, повідомляє Голос Америки.

На питання, чи відчуваєте гордість від того, що ви – українець, більшість громадян відповіли ствердно.

За результатами дослідження, найбільш пишаються своїм українським походженням жителі Львова (92%), Луцька (91%), Тернополя (90%).

Навіть у тих містах, що посіли останні сходинки рейтингу «гордий бути українцем», переважна більшість населення визнала гордість називатись громадянином своєї країни.

У Сєвєродонецьку 71% респондентів сказали, що відчувають гордість від того, що вони є українцями, у Запоріжжі – 72%, а в Маріуполі – 68% опитаних сказали, що вони відчувають «гордість» або «швидше гордість» від того, що вони українці.

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