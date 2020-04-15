На Заході України розпочалися масштабні навчання Десантно-штурмових військ

На Заході України в рамках перевірки готовності до виконання завдань за призначенням визначених військових частин та підрозділів Десантно-штурмових військ, Сухопутних військ та Повітряних Сил Збройних Сил України розпочалися планові тактичні навчання.

Про це повідомляє Міністерство оборони.

Під час навчань будуть відпрацьовані питання переміщення підрозділів, десантування та різні тактичні дії в гірській місцевості. Дії підрозділів Десантно-штурмових військ забезпечуватимуть бойові літаки Повітряних Сил, бойові вертольоти армійської авіації та інженерно-саперні підрозділи Сухопутних військ Збройних Сил України.

“Закликаємо громадян не хвилюватися! – звртається до населення служба зв’язків з громадськістю Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ. – Дані заходи підготовки здійснюються із врахуванням відповідних рекомендацій та обмежень у зв’язку із карантином. Десантно-штурмові війська, як і решта підрозділів Збройних Сил України, продовжують підвищувати свою бойову майстерність для захисту громадян та територіальної цілісності України”.