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Електронний архів Українського визвольного руху оприлюднив оцифровані документи переписки Президента УНР в екзилі Андрія Лівицького

Дата: 14.04.2020
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До 141-ї річниці від дня народження Андрія Лівицького (12.04.1879) Центр досліджень визвольного руху підготував описи та опублікував на Е-архіві збірку листів Андрія Лівицького. Зі сканами можна ознайомитися на сайті електронного архіву Українського визвольного руху

Повністю колекція документів оцифрована архівом Служби зовнішньої розвідки України.

Андрій Миколайович Лівицький – син Черкащини, уродженець села Ліплявого (нині Канівського району). За Директорії УНР очолював по черзі міністерство внутрішніх справ, міністерство юстиції, міністерство закордонних справ, виконував обов’язки глави Уряду. На еміграції ж Лівицький у 1922-26 роках був головою Уряду УНР в екзилі, а від 1926-го до самої смерті в 1954 році беззмінним Президентом УНР в екзилі – протягом 28 років!

До речі, символ влади Президента УНР Андрія Лівицького, зі здобуттям Україною Незалежності привезений до Києва і вперше був представлений на інавгурації Президента Віктора Ющенка. Це «Знак Гідності голови Української Держави» або ж «Клейнод гетьмана Мазепи», названий так з-за центрального елемента в ньому – дорогоцінної мощехранительльниці ХVIII століття з гербом Івана Мазепи…

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