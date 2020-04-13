Євросоюз попереджає: Росія грубо порушує міжнародне право, забираючи в армію мешканців окупованого Криму

Євросоюз застеріг Російську Федерацію від призову жителів Криму в армію, назвавши це порушенням міжнародного гуманітарного права.

Про це йдеться в заяві Європейської служби зовнішніх зв’язків, передають Патріоти України.

“Російська Федерація здійснює призов до Збройних сил РФ жителів незаконно анексованої Автономної Республіки Крим та міста Севастополь”, – вказується в повідомленні.

У відомстві підкреслили, що Росія, згідно з нормами міжнародного права, повинна забезпечити дотримання прав людини на півострові.

“ЄС залишається непохитним у підтримці незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів”, – резюмували в Європейській службі зовнішніх зв’язків.