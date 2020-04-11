Ворогам – “не розслаблятись”! Снайперська група полку “Азов” пройшла спеціальний вишкіл

Завершився шеститижневий снайперський курс, що був організований для діючих бійців «Азову», які виявили бажання служити в снайперській групі полку.

Про це повідомляється у пресцентрі полку «Азов».

Перші два тижні проводили теоретичні заняття, а вже наступні 4 тижні майбутні снайпери відточували свої навички на полігоні.

Повідомляється, що до курсу були залучені ті бійці полку, які близько року проходили службу в інших підрозділах «Азову».

«Бійці складали вогневу підготовку та проходили психологічні тести. І тільки після вдалого проходження, хлопці потрапили на випробувальний термін, протягом якого чинні бійці снайперської групи придивлялися до них та їхнього рівня підготовки», – розповідає командир снайперської групи полку, позивний “Хват”.

Під час курсу майбутні снайпери навчалися працювати з різною зброєю та озброєнням: автоматами, пістолетами, важкою піхотною зброєю, яка застосовується для прикриття, ручними гранатометами різних типів тощо.

Значна частина курсу була присвячена відпрацюванню польових навичок: маскуванню, прихованому переміщенню по різних ділянках місцевості, обладнанню позицій для спостереження та ведення вогню.

Наприкінці курсу військовослужбовці відпрацювали роботу в складі відділення.

Крім того, великий акцент під час проходження курсу був зроблений на фізичній підготовці бійців, на розвиткові фізичних здібностей.

«Вдосконаливши свої вміння, найкращі бійці поповнили лави снайперської групи полку «Азов» і вже зараз готові до виконання нових бойових завдань задля захисту своєї країни та безпеки громадян», — зазначили у полку.