Благодійний онлайн-марафон збере відомих українських артистів для боротьби проти епідемії

Масштабний благодійний 10-годинний онлайн-марафон #РазомВдома об’єднає понад 30 українських топ-артистів, публічних персон, меценатів, блогерів і спортсменів, які допоможуть зібрати кошти для допомоги в боротьбі з коронавірусом.

15 квітня з 14:00 до 00:00 на YouTube відбудеться 10-годинний благодійний музичний марафон #РазомВдома. Мета марафону – підтримати і згуртувати українців на карантині, а також зібрати гроші для постраждалих від коронавірусу. Формат проекту натхненний кращими традиціями західних зірок, які неодноразово показували свою згуртованість у боротьбі з глобальними проблемами, збираючи великі суми для їх вирішення. Так, зовсім недавно Елтон Джон зібрав світових зірок заради боротьби з COVID-19.

Проект ініціювали співзасновник премії YUNA Павло Шилько, а також його багаторічні партнери зі створення культурних і розважальних проектів – телевізійний продюсер Дмитро Котеленець та рекламний продюсер Brent David. Висвітлювати подію допоможе YULA Company.

Ведучим марафону стане Павло Шилько.

«В рамках марафону #РазомВдома ми поспілкуємося і почуємо пісні найкращих музикантів країни, поговоримо з публічними та медійними діячами, блогерами, спортсменами і лідерами думок, почуємо їхню позицію і слова підтримки. Карантин – час не лише згуртуватися, а й творити, допомагати тим, хто цього потребує» – розповідає Павло.

Музичним анонсом марафону став гімн проекту, в записі якого взяли участь відомі українські артисти: Сергій Бабкін, Артем Пивоваров, Ірина Федишин, Ivan NAVI, БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, Alyosha, TVORCHI, David Axelrod, KAZKA, НЕАНГЕЛЫ, Тоня Матвієнко та інші. Композицію було записано на гаджети артистів у домашніх умовах – таким чином виконавці підкреслюють необхідність самоізоляції. Авторами слів і музики для треку виступили Артем Пивоваров і Павло Шилько.

Глядачі зможуть подивитися найбільшу онлайн-подію України на YouTube-каналі проекту, а також переказати безготівковий благодійний внесок, скориставшись підказками під відео. Всі зібрані кошти будуть якнайшвидше передані фонду «Let’s help», який з 2015 року допомагає представникам соціально незахищених верств населення: самотнім людям похилого віку, дітям-сиротам та малозабезпеченим. Наразі фонд збирає кошти на закупівлюзасобів індивідуального захисту для медичних і соціальних працівників, задіяних у боротьбі з коронавірусом.

Технічну платформу для організації онлайн-трансляції надає найбільший партнер YouTube в Україні – відеолейбл AIR Music.