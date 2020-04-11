Безпілотники “Фурія” прийнято на озброєння ЗСУ

Наказом Міністерства оборони України №115 від 09.04.2020 за результатами успішних державних випробувань Безпілотний авіаційний комплекс розвідки та коригування вогню артилерії А1–СМ «Фурія» офіційно прийнятий на озброєння Збройних Сил України.

Про це повідомляє пресслужба компанії НПП “Атлон Авіа” на своїй сторінці у Facebook.

БпАК А1-СМ «Фурія» є першим вітчизняним комплексом, розробленим приватною компанією, який був прийнятий на озброєння української армії.

До прийняття на озброєння А1–СМ «Фурія» вже надходила до Збройних Сил України та Національної гвардії України де за результатами експлуатації до конструкції вносились відповідні зміни.

«Ця значна подія стала можливою завдяки багаторічній співпраці нашої команди з фахівцями Збройних сил та Міністерства оборони України.», – написали у пресслужбі.

БпАК А1-СМ «Фурія» був сконструйований київським НПП «Атлон Авіа» 2014 року і представлений широкому загалу 21 січня 2015.

За інформацією, оприлюдненою у відкритій енциклопедії Вікіпедія, назву придумали самі бійці, які використовують апарат майже з самого початку бойових дій на Донбасі. Першим підрозділом, який використовував «Фурію», був батальйон «Донбас».