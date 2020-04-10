Лазертаг допомагає укрпаїнським морпіхам відпрацьовувати двосторонній вогневий контакт

У підрозділах морської піхоти тривають заходи інтенсивної бойової підготовки. Цього разу на базі Міжвидового центру підготовки військових частин і підрозділів, що на Миколаївщині, з підрозділом одного з батальйонів окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського були проведені заняття із застосуванням системи лазерного симулятора двостороннього вогневого контакту.

Темою заходу стала підготовка та ведення наступальних дій в урбанізованій місцевості. Відповідно до легенди тренувань, після проведення успішної наступальної операції у визначеному районі залишилися ще кілька невеликих груп противника. Одну з них і мали знищити українські морпіхи. Командир підрозділу ухвалив рішення розділити підрозділ на дві групи та атакувати ворожі позиції з флангів.

Навчання проводилось із застосуванням системи лазерного симулятора двостороннього вогневого контакту — більш відомої як лазертаг. На однострій і спорядження закріплюють спеціальні сенсори, а на зброю — випромінювач. Коли промінь зі зброї потрапляє на сенсори, спрацьовують візуальні датчики, які позначають ураження. Також уся інформація виводиться на звичайний планшет, за допомогою якого керівник занять може бачити результати прийнятих рішень у реальному часі.

— Ця система допомагає навчити військовослужбовців краще орієнтуватися на полі бою. Вже доведено, що майже сімдесят відсотків бійців під час бою ведуть хаотичну стрільбу й лише тридцять — прицільну. Нині ж з допомогою технологій ми можемо відпрацювати ці моменти заздалегідь, адже коли людина бачить, що дістала ураження, то переосмислює свою поведінку й починає діяти правильно, — зауважив начальник штабу батальйону окремої бригади морської піхоти.

АрміяInform