Бронемашини “Козак-2М1″ прийнято на озброєння ЗСУ

Броньовану бойову колісну машину «Козак-2М1», що у липні 2019-го року завершив проходження державних випробувань, прийнято на озброєння Збройних Сил України.

Про це повідомляє Defense Express.

Відповідний наказ був підписаний міністром оборони України Андрієм Тараном 3 квітня 2020 року.

Під час державних випробувань всебічно перевірялись ходові та експлуатаційні характеристики, проводилися обстріли та підриви.

Відповідні роботи в інтересах Збройних Сил України здійснював Державний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки.

Раніше до Збройних Сил України вже надходили бронеавтомобілі «Козак-2» виробництва НВО «Практика», нова ж модернізація машини перед постачанням до війська має пройти всі необхідні випробування.

Розробка нової версії розпочалась на основі спільного рішення Міністерства оборони України «На відкриття дослідно-конструкторської роботи на розробку спеціалізованого броньованого автомобіля для потреб Збройних Сил України, шифр «Козак-2М ».

«Козак-2М1» – тактичний бронеавтомобіль для невеликих бойових груп повною масою у 12 тонн.

• колісна формула: 4х4.

• бронекорпус: з рівнем балістичного захисту ПЗСА-5.

• екіпаж: до 9 осіб.

• двигун: 5,9-літровий турбодизель IVECO, потужністю 280 к.с. і максимальним обертовим моментом 950 Нм.

• коробка передач: механічна, 6-ступінчаста, марки ZF