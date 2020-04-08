Бронемашини “Козак-2М1″ прийнято на озброєння ЗСУ

Броньовану бойову колісну машину «Козак-2М1», що у липні 2019-го року завершив проходження державних випробувань, прийнято на озброєння Збройних Сил України.
Про це повідомляє Defense Express.
Відповідний наказ був підписаний міністром оборони України Андрієм Тараном 3 квітня 2020 року.
Під час державних випробувань всебічно перевірялись ходові та експлуатаційні характеристики, проводилися обстріли та підриви.
Відповідні роботи в інтересах Збройних Сил України здійснював Державний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки.
Раніше до Збройних Сил України вже надходили бронеавтомобілі «Козак-2» виробництва НВО «Практика», нова ж модернізація машини перед постачанням до війська має пройти всі необхідні випробування.
Розробка нової версії розпочалась на основі спільного рішення Міністерства оборони України «На відкриття дослідно-конструкторської роботи на розробку спеціалізованого броньованого автомобіля для потреб Збройних Сил України, шифр «Козак-2М ».
«Козак-2М1» – тактичний бронеавтомобіль для невеликих бойових груп повною масою у 12 тонн.
• колісна формула: 4х4.
• бронекорпус: з рівнем балістичного захисту ПЗСА-5.
• екіпаж: до 9 осіб.
• двигун: 5,9-літровий турбодизель IVECO, потужністю 280 к.с. і максимальним обертовим моментом 950 Нм.
• коробка передач: механічна, 6-ступінчаста, марки ZF