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В Україну з Європи прибув ешелон з десятками бойових машин для ЗСУ

Дата: 07.04.2020
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37 одиниць бойових машин піхоти БМП-1 доставлено в Україну минулого тижня.

Про це повідомляють у пресцентрі Укроборонпрому.

Державне підприємство “Укрспецекспорт”, що входить до складу ДК “Укроборонпром”, розпочав процес поставки бойових машин піхоти для потреб Збройних сил України. З 2 квітня розпочалася технічна інспекція партії.

Як зазначається, поставки для Міноборони відбуваються за контрактом у межах державного оборонного замовлення.

“Для Концерну є принциповим виконати всі зобов’язання перед державою в рамках уже підписаних контрактів. 37 бойових машин піхоти Збройні сили отримають вчасно”, – прокоментував початок поставок генеральний директор Концерну Айварас Абромавичус.

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