В Україну з Європи прибув ешелон з десятками бойових машин для ЗСУ

37 одиниць бойових машин піхоти БМП-1 доставлено в Україну минулого тижня.

Про це повідомляють у пресцентрі Укроборонпрому.

Державне підприємство “Укрспецекспорт”, що входить до складу ДК “Укроборонпром”, розпочав процес поставки бойових машин піхоти для потреб Збройних сил України. З 2 квітня розпочалася технічна інспекція партії.

Як зазначається, поставки для Міноборони відбуваються за контрактом у межах державного оборонного замовлення.

“Для Концерну є принциповим виконати всі зобов’язання перед державою в рамках уже підписаних контрактів. 37 бойових машин піхоти Збройні сили отримають вчасно”, – прокоментував початок поставок генеральний директор Концерну Айварас Абромавичус.

Нагадаємо, що поставки БМП-1 розпочались у 2018 році Державним підприємством “Спецтехноекспорт”. Загалом спецекспортер здійснив поставку п’ятдесяти БМП-1 для Збройних Сил України у 2018 році.

Як повідомлялося раніше, поставлені БМП-1 ніколи раніше не були в експлуатації, а зберігалися на потужностях ліцензійних підприємств Європейського Союзу. БМП-1 пройшли повний капітальний ремонт із заміною всіх необхідних вузлів та агрегатів.