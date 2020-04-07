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Українець визнаний найкращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ Великобританії

Дата: 07.04.2020
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Курсант Військової академії в Одесі Антон Совенко став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ Великої Британії в місті Сандгерст.

Про це повідомила прес-служба посольства Великої Британії в Україні.

Антон Совенко отримав нагороду кращого випускника-іноземця за показниками військової, академічної та практичної підготовки.

Антон Совенко, кращий іноземний випускник Королівської академії 2020 року

«Другий рік поспіль українські курсанти отримують особливі відзнаки Королівської академії сухопутних військ Великої Британії в м. Сандгерст. Власне, цього року Антон Совенко з Військової академії в Одесі отримав нагороду кращого зарубіжного випускника за показниками військової, академічної і практичної підготовки», – повідомили у посольстві.

Також у посольстві нагадали, що у 2019 році курсант Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Артем Бараненко отримав шаблю кращого зарубіжного випускника Королівської академії сухопутних військ Великої Британії в Сандгерсті.

Артем Бараненко - кращий випускник Королівської академії 2019 року

Курсант Артем Бараненко став першим українцем, який удостоївся високої нагороди в стінах цього закладу.

Королівська академія приймає слухачів з України з 1997 року.

Академія вважається одним з найпрестижніших вузів світу. Її випускниками свого часу стали члени королівських сімей різних країн, аристократи, політики і відомі військові діячі, зокрема, прем’єр-міністр Великобританії Вінстон Черчілль, король Бахрейну, наслідний принц Кувейту, син принца Чарльза і принцеси Діани Гаррі.

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