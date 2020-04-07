Українець визнаний найкращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ Великобританії

Курсант Військової академії в Одесі Антон Совенко став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ Великої Британії в місті Сандгерст.

Про це повідомила прес-служба посольства Великої Британії в Україні.

Антон Совенко отримав нагороду кращого випускника-іноземця за показниками військової, академічної та практичної підготовки.

«Другий рік поспіль українські курсанти отримують особливі відзнаки Королівської академії сухопутних військ Великої Британії в м. Сандгерст. Власне, цього року Антон Совенко з Військової академії в Одесі отримав нагороду кращого зарубіжного випускника за показниками військової, академічної і практичної підготовки», – повідомили у посольстві.

Також у посольстві нагадали, що у 2019 році курсант Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Артем Бараненко отримав шаблю кращого зарубіжного випускника Королівської академії сухопутних військ Великої Британії в Сандгерсті.

Курсант Артем Бараненко став першим українцем, який удостоївся високої нагороди в стінах цього закладу.

Королівська академія приймає слухачів з України з 1997 року.

Академія вважається одним з найпрестижніших вузів світу. Її випускниками свого часу стали члени королівських сімей різних країн, аристократи, політики і відомі військові діячі, зокрема, прем’єр-міністр Великобританії Вінстон Черчілль, король Бахрейну, наслідний принц Кувейту, син принца Чарльза і принцеси Діани Гаррі.