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На окупований Донецьк скинули патріотичні листівки

Дата: 07.04.2020
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У окупованому Донецьку підтверджують "отримання пошти" і завжди раді звісткам з вільної території України...

У день Благовіщення, 7 квітня українські волонтери  відправили посилки з патріотичними листівками у тимчасово непідконтрольний Донецьк.

Про це повідомляють самі волонтери.

Волонтери відзначають, що відправили дві посилки та за попередніми даними вони повинні бути “доставлені” на одну з центральних вулиць міста – вулицю Артема.

Листівки відправили на повітряних кулях.

Нагадаємо, 11 березня над територією тимчасово окупованого Донбасу так само розкидали проукраїнські листівки.

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