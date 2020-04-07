На окупований Донецьк скинули патріотичні листівки

У день Благовіщення, 7 квітня українські волонтери відправили посилки з патріотичними листівками у тимчасово непідконтрольний Донецьк.

Про це повідомляють самі волонтери.

Волонтери відзначають, що відправили дві посилки та за попередніми даними вони повинні бути “доставлені” на одну з центральних вулиць міста – вулицю Артема.

Листівки відправили на повітряних кулях.

Волонтер Анатолій Штефан підтвердив, що листівки змогли потрапити на окуповану територію.

«Російські окупанти за допомогою курсантів та окупаційних підрозділів швидко почали заходи щодо їх збору. МиГиБи проводить розслідування», — розповів волонтер.

Нагадаємо, 11 березня над територією тимчасово окупованого Донбасу так само розкидали проукраїнські листівки.