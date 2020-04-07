На окупований Донецьк скинули патріотичні листівки

У день Благовіщення, 7 квітня українські волонтери відправили посилки з патріотичними листівками у тимчасово непідконтрольний Донецьк.
Про це повідомляють самі волонтери.
Волонтери відзначають, що відправили дві посилки та за попередніми даними вони повинні бути “доставлені” на одну з центральних вулиць міста – вулицю Артема.
Листівки відправили на повітряних кулях.
- Волонтер Анатолій Штефан підтвердив, що листівки змогли потрапити на окуповану територію.
- «Російські окупанти за допомогою курсантів та окупаційних підрозділів швидко почали заходи щодо їх збору. МиГиБи проводить розслідування», — розповів волонтер.
Нагадаємо, 11 березня над територією тимчасово окупованого Донбасу так само розкидали проукраїнські листівки.