Холодноярські вшанування перенесено на осінь

25-ті вшанування героїв Холодного Яру обов’язково відбудуться, але не 1 – 3 травня, як планувалося раніше, а 26 – 27 вересня 2020 р. у с. Мельники Медведівці, у Холодному Яру – на хуторі Буда, Кресельцях та в Мотриному монастирі.

Про коригування дат Холодноярських вшанувань повідомляє Президент Історичного клубу “Холодний Яр” Роман Коваль.

Цьогоріч вшанування будуть приурочені до 100-ліття об’єднання холодноярців зі Степовою дивізією та обрання Головним отаманом Холодного Яру Костя Пестушка (Степового-Блакитного). Ця подія сталася у Медведівці 24 вересня 1920 року.

Відбудуться всі раніше заплановані заходи – вшанування могил Героїв, освячення зброї, відкриття скульптурного пленера, художніх виставок, книжкового форуму, концерт кобзарів та великий концерт за участю українських зірок.