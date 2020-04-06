У Ізмаїлі розпочали будівництво рекордно великої баржі для річкового флоту України

Про це повідомляє ЦТС з посиланням на інформацію ГО СП “Дунайсудносервіс”.

Підприємства, які займаються будівництвом – “Дунайсудносервіс” і “Дунайсудноремонт” – кажуть, що це буде найбільша баржа в історії: її вантажопідйомність становить 6000 тонн, подібних барж в Україні раніше не будували, – відзначають у компанії.

Директор ПрАТ “Дунайсудносервіс” Станіслав Чімбер зазначив, що до теперішнього часу завод будував баржі меншою вантажопідйомності – місткістю 1000 тонн довжиною 73 м з осадкою 1,80 м, тому замовлення, стане важливим і якісно новим етапом розвитку підприємства.

“Після 2-х років роботи пілотного проекту з 2-ма буксирами і 4 баржами ми зробили новий крок у розвитку нашого річкового флоту – розмістили замовлення на будівництво нової баржі – найбільшої за своїми характеристиками баржі на річках України та, можливо, не тільки в Україні”, – зазначив директор компанії “Гермес-Трейдинг” Юрій Скічко, співзасновник холдингу “АгроВіста”, в який входить Світловодський термінал.

Економічна правда