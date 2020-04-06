На Донбасі збито чергового російського безпілотника і знищено дві вантажівки ворога

Протягом минулої доби, 5 квітня, українські військові на Донбасі вогнем поранили шість російських окупантів, знищили дві вантажівки російського виробництва і безпілотний літальний апарат “Застава”, виготовлений на Уралі. У результаті ворожого обстрілу був поранений український військовий.

Про це повідомляють у пресцентрі ООС.

Безпілотник був переданий відповідним фахівцям спеціальних підрозділів для вивчення даних з носіїв інформації.

«Завдяки вмілим діям одного з підрозділів, який тримає оборону на Світлодарському напрямку, був збитий безпілотний літальний апарат «Застава» Bird Eye 400», — повідомляють військові.

Даний БПЛА з 2012 року виробляється у Російській Федерації, на Уралі. Збитий учора безпілотник має заводський №405.

«Цей факт вкотре підтверджує безпосередню участь збройних сил Російської Федерації у війні на сході України», – підкреслили у пресцентрі.

Нагадаємо, ще у 2015 році українські прикордонники збили такий же російський безпілотник «Застава». Тоді він збирав інформацію про позиції української армії та залетів на 1,5 км вглиб території Луганської області.

