Фестиваль нескореної Nації “Холодний Яр” перенесено на 2021 рік

З-за ситуації, що склалася у зв’язку з пандемією, оголошенням в країні надзвичайної ситуації та запровадженим карантином, Фестиваль нескореної Nації “Холодний Яр”, що кожного літа декілька років поспіль традиційно проходить на Черкащині, перенесено на рік. Зекономлені кошти пропонується спрямувати на потреби медицини.

“Козацький край” цитує офіційне зверненя організаторів фестивалю до його шанувальників:

“Дорогі друзі, побратими!

П’ять років тому на благословенній Черкаській землі народився «Фестиваль нескореної Nації Холодний Яр» як символ незламності українського духу і здатності дати відсіч будь-яким ворогам. П’ять років поспіль в Грушківкці та Суботові збиралися наші воїни-захисники, музиканти, історики, молодь, щоб відчути живий плин історії, отой козацький дух, який усіх нас робить українцями, додає сили і наснаги. На три дні в липні фестивальне поле перетворювалося на полігон здорового способу життя, фізичного і духовного, де наше минуле допомагало творити майбутнє, а приклад старших допомагав молоді знайти свій шлях у житті.

Так мало бути і цього року. Ми розпочали підготовку до фестивалю: розроблялася нова концепція, формувалася програма, велися перемовини з майбутніми учасниками та меценатами. Але життя внесло свої корективи. У нас з’явився ще один ворог: невидимий і не менш підступний. Ворог, від якого не заховаєшся, заплющивши очі і переконавши себе, що війни немає і мене це не стосується. Ворог, який став випробуванням не лише для України, але і всього світу. Тому все – лише в наших руках. І перемогти його ми можемо лише всі разом, навчившись соціальній відповідальності, допомагаючи і підтримуючи одне одного, і в першу чергу тих, хто опинився на першій лінії цього фронту – наших лікарів.

Цього року у проведенні «Фестиваль нескореної Nації Холодний Яр» ми ставимо на паузу, у зв’язку з тим щоб не наражати на небезпеку учасників фестивалю. Але ми віримо, що все складеться якнайкраще, і ми зустрінемося на фестивальному полі через рік. І у нас буде удвічі насиченіша програма, і удвічі більше гостей і учасників фестивалю, і удвічі більше часу на спілкування. А головне – ми будемо здоровими, згуртованими, і вийдемо із цієї ситуації з найменшими втратами.

Окрім того, хочемо звернути увагу на те, що п’ять років поспіль наш фестиваль підтримувала Черкаська ОДА, і морально, і фінансово, за що ми безмежно вдячні. Цього року також в бюджеті області передбачено кошти на проведення «Холодного Яру». Ми звертаємось до Черкаської ОДА та Черкаської обласної ради з пропозицією перерозподілити передбачені кошти на наш фестиваль уже зараз на потреби медицини, а саме: на додаткове фінансування Черкаської міської інфекційної лікарні, яка виконує функції обласної і зараз знаходиться на передовій у боротьбі з коронавірусом. Водночас ми запевняємо, що наша фестивальна команда і надалі працюватиме в звичному режимі: ми так само продовжуватимемо нашу волонтерську діяльність, будемо їздити на передову і допомагати нашим бійцям, будемо підтримувати ветеранів і збирати кошти на різні реабілітаційні програми. Також ми готові підставити наше волонтерське плече нашим медикам. Бо і на сході, і тут нині іде боротьба за долю України, за наше з вами майбутнє. Дякуємо всім, хто був і лишається з нами. Разом – до перемоги! На всіх фронтах”.