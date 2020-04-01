“Укроборонпром” відправив у війська чергову партію самохідних артустановок “Гвоздика”

ДП «Шепетівський ремонтний завод», що входить до складу ДК «Укроборонпром», передав ЗС України чергову партію з п’яти відремонтованих самохідних артилерійських установок 2С1 «Гвоздика».

«Ремонтні роботи виконано вчасно, згідно з договором про державні гарантії за 2019 рік, реалізація якого закінчується у червні поточного року. Керівництво підприємства зробило все необхідне, щоб вчасно виконати зобов’язання перед державою, навіть попри особливий режим роботи під час карантину», – повідомив заступник гендиректора «Укроборонпрому» з бронетанкової, радіолокаційної та спеціальної техніки Ігор Фоменко.

За словами директора Шепетівського ремонтного заводу Олега Туринського, в умовах карантину підприємство змушено вийшло на простій, але частина працівників, залучених до виконання ДОЗ, вправно виконувала свою роботу з дотриманням безпекового режиму.

Усього в першому кварталі 2020-го Шепетівський ремонтний завод відвантажив Міноборони України 20 відремонтованих одиниць техніки, з них 16 самохідних артилерійських установок 2С1 «Гвоздика» та 4 самохідні гаубиці 2С3М «Акація». Про це повідомляє пресслужба ДК «Укроборонпром».