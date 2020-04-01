Українські тенісистки підтримали акцію “Тренуйся вдома”

Багато провідних тенісистів світу долучились до промо-кампанії спортивного бренду. Першими з українських тенісисток долучились до акції перша ракетка України Еліна Світоліна та Марта Костюк.

Свою промо-кампанію на підтримку людей через пандемію коронавірусу запустив відомий спортивний бренд Nike. Гасло цієї акції – “Тренуйся вдома – грай за весь світ”. Українки Еліна Світоліна та Марта Костюк висловили свою підтримку цієї акції та поділились цим у інстаграмі. Це вже третій челендж Еліни Світоліної у якому тенісистка взяла участь. До цього Світоліна поділилась з усіма жартівливим відео, як вміє жонглювати рулоном туалетного паперу (“в честь” карантинної паніки в магазинах) тенісною ракеткою у челенджі “Залишайся вдома”, участь у ньому взяла і Марта Костюк. Також спортсменка взяла участь у танцювальному челенджі Vibe Challenge Tik е учасник під певну музику повинен енергійно рухати руками і ногами, а під кінець завмерти.