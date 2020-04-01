Сашко Лірник щовечора читає авторські українські казки у прямому інтернет-ефірі

Український дитячий письменник, казкар Сашко Лірник, за сценаріями якого знято фільми «Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке» та «Чорний козак», відтепер читатиме щовечора в прямому ефірі казки для дітей і дорослих онлайн. Перші випуски – “Казка про Котигорошка”, “Чорне серце” і “Витязь Микита” – вже доступні на Youtube.

Власюк Олександр Іванович (творчий псевдонім Сашко Лірник) – володар почесного звання «Заслужений працівник культури України» та багатьох премій. З 1999 по 2002 роки вів на телебаченні програму «Казки лірника Сашка», а з 2010-го – програму «Світанок». Також відомий за кількома збірками книжок “Казки Лірника Сашка”.

На його казках виросло не одне покоління українців. Дивіться першу онлайн казку на YouTube-каналі автора. Нові випуски будуть з’являтись в прямому ефірі щовечора о 20:30.

Про це повідомляє сайт «Нове українське кіно».

Нагадаємо, минулого року за мотивами твору Сашка Лірника “Про старого козака, різдвяного чорта, чотири роги і козацький рід”. було знято фільм «Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке».

За сюжетом, козацький рід існує на світі доти, доки в ньому народжуються козаки-лицарі, які захищають свою землю від ворогів-нападників. А козакам, які поклали свої голови в бою, прощаються всі гріхи. Розлючений цим Чорт укладає парі зі Святим Петром, який зможе полонити і утримати до Різдва найкращого і найхоробрішого козака Семена. Так Чорт отримає можливість знищити весь козацький рід на землі. Але на відважного козака не діють чари і його неможливо залякати чи купити.

Наразі стрічку за казкою Лірника можна подивитись офіційно онлайн.