На Одещині успішно проведено випробування високоточних реактивних боєприпасів “Вільха-М”

Відповідно до попереднього анонсу впродовж 30-31 березня 2020 року відбувся черговий етап випробувань ракети «Вільха-М».

Про це повідомляє пресслужба РНБО.

Розробник комплексу ДККБ «Луч» провів випробування на полігоні в Одеській області.

Окрім київського підприємства участь в розробці брала низка інших підприємств оборонно-промислового комплексу України.

“Реактивна система залпового вогню з ракетами «Вiльха-М» стане потужним озброєнням Сухопутних військ ЗС”, – написали у пресслужбі РНБО

“Вільха-М” – це проект створення високоточних 300 мм реактивних боєприпасів з максимальною дальністю 120 км.

Попередня версія корегованого снаряду “Вільха” вже завершила державні випробування та перебуває на озброєння підрозділів Збройних Сил України. Її серійне виробництво було розпочато наприкінці 2018-го року.

Проведення пусків “Вільха-М” 31 березня 2020 року Стопкадр з відео РНБО

“Вільха-М” – це проект створення високоточних 300 мм реактивних боєприпасів з максимальною дальністю 120 км.

Попередня версія корегованого снаряду “Вільха” вже завершила державні випробування та перебуває на озброєння підрозділів Збройних Сил України. Її серійне виробництво було розпочато наприкінці 2018-го року.