СБУ виявила 79 осіб, що поширювали фейки про коронавірус. Частина з них діяла за вказівкою кураторів з Росії

За період дії карантину Служба безпеки України виявила 79 осіб, які поширювали фейки про коронавірус, із них – 4 інтернет-агітатори, які діяли за вказівкою російської сторони.

Так, фахівці Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки викрили діяльність проросійських «кіберактивістів» з Одеси, Дніпра, Львова та Херсона. Розслідування проводиться в межах кримінальних проваджень, розпочатих за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

Ще 28 осіб були притягнуті до адміністративної відповідальності за ст. 173-1 (поширення неправдивих чуток, що можуть викликати паніку серед населення або порушення громадського порядку) КУпАП.

Також кіберфахівці СБУ заблокували поширення фейкового контенту в понад 1 тисячі інтернет-спільнот, що загалом мають більше ніж 500 тисяч підписників.

У разі підтвердження інформації про сплановані дії зловмисників, зокрема, за вказівкою кураторів з РФ та тимчасово окупованих територій, вони будуть перекваліфіковані згідно з відповідними статтями Кримінального кодексу України.

Підкреслимо, Служба безпеки України наразі орієнтована на комплексний та проактивний підхід у боротьбі зі зловживаннями через пандемію та недопущення дестабілізації в країні.

Зокрема, особливу увагу СБУ приділяє протидії експорту товарів протиепідемічного призначення, заборонених урядом.

Наприклад, Служба безпеки запобігла спробі незаконного вивезення з України до країн ЄС 80 тис. респіраторних масок вартістю понад 3,4 мільйона гривень та майже 40 тис. медичних халатів вартістю 42 тис. євро.

Також СБ України блокувала діяльність організованої групи, яка ввозила в нашу країну неякісні ліки та підроблені експрес-тести для діагностики COVID-19.

АрміяInform