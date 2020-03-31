НАТО має максимально посилити Україну – заявляє головнокомандувач збройних сил Альянсу в Європі

Кремль використовує військові дії в Україні й Сирії, зокрема, і для випробування нових видів зброї та методів війни. Про це на слуханнях у Сенатському комітеті зі збройних сил заявив Верховний головнокомандувач об’єднаними збройними силами НАТО в Європі генерал Кертіс Скапарротті, передає VOAnews.

У відповідь на запитання сенатора-республіканця Джеймса Інгофа про те, чи погоджується він із тим, що США мають надати Україні летальну зрою, Кертіс Скапарротті заявив, що українці ведуть важку боротьбу, назвавши їх дисциплінованими воїнами.

− Вони протистоять так званим сепаратистам, які, насправді, є російськими ставлениками. Росія постачає їм смертоносну зброю й також випробовує там деякі нові військові методи. Маємо посилити українські збройні сили настільки, наскільки це можливо, − заявив генерал Скапарротті.

− Рада чути, що ви підтримуєте надання летальної зброї нашим друзям в Україні, − заявила сенатор-республіканець Джон Ернст, коментуючи відповідь Верховного головнокомандувача сил НАТО в Європі.

− Виглядає, що ми всі з цим погоджуємося. Я про це чітко сказала цій адміністрації і сподіваюся, що вона вирішить надати допомогу якомога раніше. Віднедавна відчуваю все більше занепокоєння через використання Росією тактичних дронів для встановлення місцезнаходження артилерії, а також технологій для блокування GPS навігації, − сказала сенатор Ернст.

Відтак вона запитала генерала Скапарротті, які види найновітнішої технології росіяни використовують проти України і в інших конфліктах?

− Ми бачимо, що в Україні росіяни певною мірою роблять те, що робили в Сирії. Це − використання українського конфлікту як полігона для випробовування їх новітньої технології та методів. Серед них те, що ви згадали, − скорочення часового проміжку між тим, коли виявлена ціль і тим, коли вона може бути уражена, зокрема з використанням безпілотників.

Це проблема і для США. Адже ці методи починають застосовувати якоюсь мірою й інші терористи. Ми працюємо над цими технологіями. Робота з Україною надає і нам можливість протестувати деякі речі, які ми робимо. Ми маємо надати їм системи раннього сповіщення і тому подібне, щоб вони могли протистояти тому, що вчиняють російські ставленики, − заявив на слуханнях у Комітеті Сенату з питань збройних сил генерал Кертіс Скапарротті.