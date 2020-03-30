У Кам’янці-Подільському проводиться чергова ротація канадських військових інструкторів

У канадських військових інструкторів-саперів 9-ї ротації завершилась піврічна каденція і вони полишають Центр розмінування Командування Сил підтримки у місті Кам’янець-Подільський.

Уряд Канади на своєму офіційному сайті заявив, що через пандемію COVID-19 у рази зменшить свій контингент, але місія у рамках операції UNIFIER в Україні продовжиться, повідомляє Ukrinform.

27 березня у місті Кам’янець-Подільський військовослужбовці Центру розмінування Командування Сил підтримки Збройних Сил України попрощалися з особовим складом Об’єднаної оперативно-тактичної групи Збройних сил Канади, які в рамках дев’ятої ротації надавали дорадчу допомогу в розробці та впровадженні п’ятирівневої системи підготовки саперів за стандартами країн НАТО.

Проводжаючи на батьківщину канадських колег, заступник начальника Центру розмінування підполковник Олег Гаврилюк подякував командиру Об’єднаної оперативно-тактичної групи майору Ніку Вайту та його команді за плідну співпрацю, порозуміння, компетентність та професійний підхід до процесу організації підготовки саперів.

– Наша спільна піврічна робота назавжди лишиться приємними спогадами в серцях кожного військовослужбовця Центру розмінування. За цей час ми стали справжніми друзями, − підкреслив офіцер.

Зі свого боку майор Нік Вайт подякував особовому складу Центру розмінування за теплий та гостинний прийом і зазначив, що візит до України особисто у нього залишив незабутні позитивні враження як про державу Україну в цілому, так і про пересічних українців зокрема.

На офіційному сайті уряду Канади йдеться, що під час планової ротації до Канади повернуться дві сотні військовослужбовців, однак їм на заміну в Україну прибуде близько 60.

Як відомо, у рамках операції UNIFIER постійно з 2015 року близько 200 канадських військовослужбовців проводять фахову підготовку українських військовослужбовців та представників інших силових відомств за стандартами НАТО. За ці п’ять років підготовку під керівництвом канадських інструкторів пройшли понад 17 тис. українських воїнів.