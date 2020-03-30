“Рятую людство! Лишаюсь вдома!” Потужні мотиваційні постери художника Єрмоленка пропагують карантин

Київський художник Андрій Єрмоленко відомий далеко за межами України в першу чергу своїми потужними малюнками, спрямованими проти російської окупації Криму та вторгнення на Донбас, а також агресивної політики Росії в цілому у світі. Цього разу ворог, який потрапив під приціл влучного “бомбардування” митця – коронавірус, головний засіб від якого на сьогодні – суворий карантин. Про це пише “Козацький край”.

“Рятую людство! Лишаюсь вдома!” – підкреслюють герої, зображені на постерах Єрмоленка: персонажі скандинавських і давньогрецьких міфів та американських коміксів… Кожен постер має варіант з цим гаслом, прописаним українською та англійською мовами – попередня практика довела, що малюнки українського художника охоче використовують і за кордоном, тому й цього разу вони мають попрацювати на порятунок не лише українців, а й решти європейців…

Олександр БРАВАДА