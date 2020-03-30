Онлайн-голосування допоможе визначити, хто стане переможцем глядацьких симпатій від кінопремії “Золота дзига”

Українська кіноакадемія оголосила номінантів на здобуття Четвертої Національної кінопремії “Золота Дзиґа”. У межах Національної кінопремії вже втретє вручатиметься “Премія глядацьких симпатій”. У цій номінації – ТОП-10 українських фільмів, які за період прокату з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року переглянула найбільша кількість глядачів, з дозволу правовласника. 3 десяти фільмів з найбільшою кількістю переглядів чотири – на історичну тематику: “Заборонений”, “Захар Беркут”, “Крути 1918″ та “Ціна правди”.
Зробити свій вибір та проголосувати за найкращий фільм Кінопремії “Золота Дзиґа” у номінації “Премія глядацьких симпатій” можуть самі глядачі за посиланням segodnya.ua. Голосування проходитиме на сайті segodnya.ua до 12 квітня.
- “Давай танцюй” (реж. Олександр Березань)
- “Зустріч однокласників” (реж. Валентин Шпаков)
- “Заборонений” (реж. Роман Бровко)
- “Захар Беркут” (реж. Ахтем Сеітаблаєв, Джон Вінн)
- “Клара та чарівний дракон” (реж. Олександр Клименко)
- “Крути 1918″ (реж. Олексій Шапарєв)
- “Свінгери – 2″ (реж. Андрейс Екіс)
- “Фокстер і Макс” (реж. Анатолій Матешко)
- “Ціна правди” (реж. Аґнешка Голланд)
- “Я, ти, він, вона” (реж. Володимир Зеленський, Девід Додсон)