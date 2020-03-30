Онлайн-голосування допоможе визначити, хто стане переможцем глядацьких симпатій від кінопремії “Золота дзига”

Українська кіноакадемія оголосила номінантів на здобуття Четвертої Національної кінопремії “Золота Дзиґа”. У межах Національної кінопремії вже втретє вручатиметься “Премія глядацьких симпатій”. У цій номінації – ТОП-10 українських фільмів, які за період прокату з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року переглянула найбільша кількість глядачів, з дозволу правовласника. 3 десяти фільмів з найбільшою кількістю переглядів чотири – на історичну тематику: “Заборонений”, “Захар Беркут”, “Крути 1918″ та “Ціна правди”.

Зробити свій вибір та проголосувати за найкращий фільм Кінопремії “Золота Дзиґа” у номінації “Премія глядацьких симпатій” можуть самі глядачі за посиланням segodnya.ua. Голосування проходитиме на сайті segodnya.ua до 12 квітня.

Фільми, які беруть участь у номінації “Премія глядацьких симпатій”:

“Давай танцюй” (реж. Олександр Березань)

“Зустріч однокласників” (реж. Валентин Шпаков)

“Заборонений” (реж. Роман Бровко)

“Захар Беркут” (реж. Ахтем Сеітаблаєв, Джон Вінн)

“Клара та чарівний дракон” (реж. Олександр Клименко)

“Крути 1918″ (реж. Олексій Шапарєв)

“Свінгери – 2″ (реж. Андрейс Екіс)

“Фокстер і Макс” (реж. Анатолій Матешко)

“Ціна правди” (реж. Аґнешка Голланд)

“Я, ти, він, вона” (реж. Володимир Зеленський, Девід Додсон)