40-а бригада тактичної авіації отримала модернізований у Львові винищувач МіГ-29

Повітряні Сили отримали черговий модернізований МіГ-29 – 27 березня 2020 року модернізований та капітально відремонтований винищувач сів на смугу рідного летовища.

Про це повідомляє пресслужба Повітряних Сил ЗСУ у Facebook.

Літак передали до 40-ї бригади тактичної авіації Повітряних Сил ЗС України відповідно до державного оборонного замовлення.

Роботи були виконані на профільному ДП «Львівський державний авіаремонтний завод».

За словами представників підприємства, міжремонтний ресурс модернізованого МіГ-29 складе щонайменше 8 років із можливістю продовження до 12-ти.

За інформацією з відкрити джерел, торік до Повітряних Сил ЗС України надійшло п’ять модернізованих винищувачів МіГ-29.

МіГ-29 — багатоцільовий радянський винищувач четвертого покоління. Був основним багатоцільовим винищувачем країн Варшавського договору та СРСР. У наш час в ін перебуває на озброєнні у близько 30 країн світу, у тому числі і в Україні, що отримала їх у спадок після розпаду СРСР.