Популярний український комедійний фільм “Мої думки тихі” став доступним для онлайн-перегляду

Популярний український фільм режисера Антоніо Лукіча “Мої думки тихі” з 25 березня доступний для перегляду онлайн.

Онлайн-прем’єра комедії відбулася на українському легальному сервісі інтернет-телебачення OLL.TV.

Стрічка мала з’явитися у легальному доступі наприкінці весни 2020 року, але через карантин було прийнято рішення влаштувати онлайн-прем’єру раніше.

Автори заохочують залишатися вдома та підтримувати національний кінематограф домашніми легальними переглядами.

“Мої думки тихі” – дебютна повнометражна стрічка режисера Антоніо Лукіча. За сюжетом, молодий звукорежисер Вадим має записати для відеогри звуки рідкісних тварин і птахів Закарпаття, але їде на завдання з матір’ю…

Фільм уже отримав низку нагород і з часу виходу в український прокат 16 січня зібрав суму, що перевищує бюджет, який склав понад 9 мільйонів гривень. Касові збори стрічки склали майже 10 млн гривень, у кінотеатрах її подивилося понад 108 тисяч глядачів.

Головні ролі у фільмі зіграли Ірма Вітовська та Андрій Лідаговський.