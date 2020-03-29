Із заводу в Харкові до 92-ї бригади у зоні ООС вирушила чергова партія новеньких бронетранспортерів

Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені O.O. Морозова (ХКБМ) передало Міністерству оборони ще чотири БТР-4Е з обсягу державного оборонного замовлення 2019 року.

Про це повідомляє ДК “Укроборонпром”.

Усі БТР прийняті військовою прийомкою Міністерства оборони України та вирушили до військової частини.

Перші відвантаження бронетехніки після відновлення робіт за контрактом 2016 року відбулися у грудні 2019 року – ХКБМ передали військовим 12 бронетранспортерів БТР-4Е.

“З відновленням робіт здача техніки відбувається за графіком. Більшу частину працівників підприємства переведено у режим часткової роботи до кінця карантину. Водночас, виробничі підрозділи, які виготовляють БТР, виходять на роботу в повному складі і продовжують забезпечувати війська надійною бронею”, – розповів Ігор Фоменко, заступник генерального директора Концерну з бронетанкової, радіолокаційної та спеціальної техніки.

Наразі контракт виконується у повному обсязі та згідно з графіком, під час карантину та надзвичайної ситуації в Україні бронетранспортери збираються на ХКБМ без затримок.

Так, лютому цього року підприємство відвантажило 3 бронемашини, у січні – 4. Всього за контрактом ХКБМ має виготовити і передати 45 одиниць бронетранспортерів БТР-4Е.