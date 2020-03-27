31 березня та 2-4 квітня українські військові проведуть ракетні стрільби у Причорномор’ї

Чергові пуски вітчизняних ракетних комплексів “Вільха-М” та РК-360 МЦ “Нептун” відбудуться 31 березня та впродовж 2-4 квітня відповідно.

Про це повідомляє Український мілітарний портал.

Для комплексу крилатих ракет РК-360 МЦ “Нептун” це стане черговим етапом заводських випробувань українських ракетних комплексів, після якого ймовірно будуть призначені державні.

31 березня 2020 року відстріляється ракетний комплекс “Вільха-М” на максимальну дальність.

Пуски здійснюватимуться з Державного випробувального полігона «Алібей» на півдні Одеської області по полігону на Тендрівській косі у Херсонській області.

“Вільха-М” – це проект створення високоточних 300 мм реактивних боєприпасів з максимальною дальністю 130 км.

Попередня версія корегованого снаряду “Вільха” вже завершила державні випробування та перебуває на озброєння підрозділів Збройних Сил України. Її серійне виробництво було розпочато наприкінці 2018-го року.

Впродовж 2-4 квітня на Державному випробувальному полігоні «Алібей» відбуватимуться пуски комплексу крилатих ракет наземного базування РК-360 МЦ “Нептун”.

РК-360 МЦ – комплекс крилатих ракет наземного базування з протикорабельною ракетою призначений для ураження бойових кораблів класів крейсер, есмінець, фрегат, корвет, десантних, танкодесантних кораблів та транспортів, які діють як самостійно, так і в складі корабельних груп і десантних загонів, та берегових радіо-контрасних цілей, в простих і складних метеоролічних умовах у будь який час доби і року, при активній вогневій та радіелектронній протидії противника.

Більш детально про ракетний комплекс можете дізнатися у матеріалі: РК-360 МЦ “Нептун”: склад комплексу та ТТХ