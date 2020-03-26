Зірковий черкащанин пройшов тест на коронавірус і залишається на вимушеному карантині у США

Тест на коронавірус зробили гравці та увесь штаб «Детройту» після того, як недугу виявили у їх одноклубника – Крістіана Вуда. Відразу після цього «Детройт», включно з українцем з Черкас Святославом Михайлюком пішов на вимушений карантин та умови ізоляції до отримання результатів.

Про це розповіли у Федерації баскетболу України.

За словами самого Михайлюка наразі він себе почуває добре, і як може підтримує форму у непростих умовах карантину.

«Тест довелося трохи почекати, телефоном набрав лікар команди, сказав, що все окей – тест негативний. У жодного з наших гравців, які здавали тест, не було більше виявлено вірсу. Зараз намагаємося підтримувати форму у домашніх умовах, як можемо. Виконуємо програму тренерів з фізпідготовки дома, виходжу лише ввечері на пробіжки», – говорить Святослав.