Відбудеться попри всі негаразди: 4 квітня в усіх країнах пройде флешмоб “Українська пісня крокує світом”

Як зазначається у розміщеному в дописі оголошенні, флешмоб відбудеться 4 квітня 2020 року з 11:00 до 23:00 (за Києвом).

“Квітка Цісик народилася 4 квітня, а в березні через 44 роки відійшла у Вічність… Вона мріяла, щоб українська пісня заполонила світ. Ми готувалися вчетверте провести конкурс вокалістів, присвячений Квітці Цісик. Нам завадила епідемія коронавірусу. Але епідемія не може спинити відроджену мрію Квітки Цісик”, – йдеться в оголошенні.

“Згадайте у цей день незрівнянну Квітку українською піснею”, – закликали співзасновники міжнародного вокального конкурсу ім. Квітки Цісик.