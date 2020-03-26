Відбудеться попри всі негаразди: 4 квітня в усіх країнах пройде флешмоб “Українська пісня крокує світом”

Світовий флешмоб, присвячений видатній американській співачці українського походження Квітці Цісик, відбудеться 4 квітня. Про це повідомляється на сторінці Світової федерації українських жіночих організацій (СФУЖО) у Facebook.
“За ініціативи Національної Ради жінок України та підтримки СФУЖО: світовий флешмоб, присвячений американській співачці українського походження Квітці Цісик “Українська пісня крокує світом”, – йдеться у повідомленні.
Як зазначається у розміщеному в дописі оголошенні, флешмоб відбудеться 4 квітня 2020 року з 11:00 до 23:00 (за Києвом).
“Квітка Цісик народилася 4 квітня, а в березні через 44 роки відійшла у Вічність… Вона мріяла, щоб українська пісня заполонила світ. Ми готувалися вчетверте провести конкурс вокалістів, присвячений Квітці Цісик. Нам завадила епідемія коронавірусу. Але епідемія не може спинити відроджену мрію Квітки Цісик”, – йдеться в оголошенні.
“Згадайте у цей день незрівнянну Квітку українською піснею”, – закликали співзасновники міжнародного вокального конкурсу ім. Квітки Цісик.