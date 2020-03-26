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Вдруге в історії України жінка отримала генеральське звання

Дата: 26.03.2020
Автор:

Вдруге в історії України жінка отримала генеральське звання – генералом стала Юлія Лапутіна із Служби безпеки.

Джерелопресслужба СБУ

Дослівно: ”Учора президент Володимир Зеленський присвоїв звання генерал-майора Юлії Лапутіній.

Вона – заступник начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки”.

Юлія Лапутіна - у зоні АТО

Що було раніше: 14 жовтня 2018 року 5-й президент Петро Порошенко вперше присвоїв звання генерала жінці. Першою українкою, яка отримала звання генерал-майора медичної служби, стала начальник Військово-медичного управління СБУ Людмила Шугалей. За місяць до того, 6 вересня 2018 року Верховна Рада прийняла у другому читанні і в цілому законопроект 6109, який зрівнює права і можливості жінок і чоловіків у Збройних силах та інших військових формуваннях.

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