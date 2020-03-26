Василь Ломаченко повернувся зі США в Україну: боксерський поєдинок з Теофімо Лопесом перенесено

Бій чемпіона світу WBO, WBC та WBA Василя Ломаченка проти володаря титулу IBF американця Теофімо Лопеса перенесено.

Всесвітня боксерська організація (WBO) через пандемію коронавірусу перенесла всі бої щонайменше на червень 2020 року. Про це повідомляє прес-служба організації.

Отже, бій чемпіона світу WBO, WBC (Всесвітньої боксерської ради) та WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) у легкій вазі (до 61,2 кг) проти володаря титулу IBF (Міжнародної боксерської федерації) американця Теофімо Лопеса перенесено. Поєдинок мав відбутися 30 травня.

Ломаченко ще достроково залишив тренувальний табір у США і повернувся до України.