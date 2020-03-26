﻿

Василь Ломаченко повернувся зі США в Україну: боксерський поєдинок з Теофімо Лопесом перенесено

Дата: 26.03.2020
Автор:

Бій чемпіона світу WBO, WBC та WBA Василя Ломаченка проти володаря титулу IBF американця Теофімо Лопеса перенесено.

 Всесвітня боксерська організація (WBO) через пандемію коронавірусу перенесла всі бої щонайменше на червень 2020 року. Про це повідомляє прес-служба організації.

Отже, бій чемпіона світу WBO, WBC (Всесвітньої боксерської ради) та WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) у легкій вазі (до 61,2 кг) проти володаря титулу IBF (Міжнародної боксерської федерації) американця Теофімо Лопеса перенесено. Поєдинок мав відбутися 30 травня.

Ломаченко ще достроково залишив тренувальний табір у США і повернувся до України.

Поделиться в соц. сетях

Share to LiveJournal
Share to Odnoklassniki
﻿

Напишіть відгук

Свіжий випуск

Газета 'Козацький край' номер 3 від 29 грудня 2019

дружні сайти

ТМ “Еко-Ферма”

Музейно-етнографічний комплекс “Дикий Хутір”

Світовий Конґрес Українців

Млини України

Млини України

Туристична компанія “Від Краю – до Краю”

Від краю до краю

© 2011-‘2020’.Вільне Козацтво Холодного Яру