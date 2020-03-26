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Спецпідрозділ ЗСУ вперше заступить на бойове чергування у складі Сил швидкого реагування НАТО

Дата: 26.03.2020
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Сертифікація українського спецпідрозділу для участі в операціях Сил швидкого реагування НАТО – це доказ того, що взаємосумісність між Україною та НАТО зростає, повідомив віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Вадим Пристайко у Twitter.

«Взаємосумісність між Україною та НАТО зростає, як і рівень довіри. Яскравий доказ – сертифікація українського спецпідрозділу для участі в операціях Сил швидкого реагування НАТО. І це лише початок. Україна є надійним партнером Альянсу у боротьбі за мир та безпеку», – йдеться у твіті.

В Офісі віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції повідомили, що спецпідрозділ ЗСУ пройшов сертифікацію на участь в операціях Сил швидкого реагування НАТО (NRF) у 2019 році.

Зазначається, що в 2020 році підрозділ українських Сил спеціальних операцій заступить на бойове чергування у складі Сил реагування НАТО.

Вперше в історії до цього залучено військову частину з країни, яка не є членом НАТО.

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