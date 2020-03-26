На базі “Південь” готується черговий випуск військових водолазів

Водолазна школа ЗСУ готує черговий випуск, минулого тижня у Військово-Морській базі «Південь» військові водолази вийшли в море і відпрацювали виконання низки підводних завдань.

Про це йдеться у сюжеті Тереладіостудії МОУ «Бриз».

Курсанти водолазної школи Військово-Морських Сил провели одну з найважчих вправ — занурення під воду на глибину до 30 метрів.

Перед спусками курсанти школи ретельно і планово готувались, виконуючи ряд підготовчих вправ. Зокрема, занурення на менші глибини і вправи в барокамері, яка імітувала перевантаження, відповідне до глибоких занурень.

«Йде відпрацювання програми для спуску 25-30 метрів. Наша програма відповідає міжнародним вимогам і якщо раніше ми в своїй підготовці допускали водолазів на малі глибини до 20 метрів, то зараз ми допускаєм до 30 метрів, – саме тому, що так прийнято у світі», розповів Начальник Водолазної школи Сергій Титаренко.

Також в ході підготовки черговий випуск відпрацьовував навички оволодіння спорядженням в різних ситуаціях, виконували типові і спеціальні водолазні завдання в морі.

Основною метою був спуск під воду, проте це не все, що мали виконати водолази. Крім самого занурення, вони повинні слідкувати за декомпресійними зобов’язаннями і дослідити морське дно.

За 8 тижнів слухачі курсів навчились самостійно виконувати водолазні роботи в складі водолазної станції, опанували спорядження, вивчили організацію водолазної служби і на сьогоднішній день готові до виконання завдань за здобутими спеціальностями.

Набір нової групи курсантів розпочнеться вже найближчим часом.