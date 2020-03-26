Десантник-АТОвець з Черкас готується до спортивних змагань у Лас-Вегасі та Гаазі, перенесених з-за коронавірусу

Артем Лукашук – 25-річний ветеран АТО з Черкас. Десантник, який після важкого поранення, отриманого на Донбасі влітку 2014-го, два роки провів у лікарнях і госпіталях, але не здався і став відомим спортсменом.

16 березня він мав вилетіти літаком з Борисполя на Канаду, а звідти – до США, де мав брати участь у змаганнях ветеранів, які отримали бойові поранення – Air Force Trials 2020. 20 березня черкащанин мав брати участь в урочистому відкритті змагань, організованих Військово-Повітряними Силами США, 24 березня – змагатися у бігу, 26-го – з баскетболу. Заодно – побачити на власні очі все найцікавіше у Лас-Вегасі і пустелі Невада, улюбленому місці найцікавіших заходів від US Air Force…

Повальне введення карантину, спричиненого пандемією коронавірусу, в усіх країнах розпочалося саме в ці дні – і про перенесення змагань Артем дізнався у переддень, коли вже мав вирушати з Черкас до Києва. Минув тиждень – і боєць отримав ще неприємніше повідомлення: з-за того ж коронавірусу на цілий рік переносяться і всесвітні змагання «Invictus Games»/«Ігр Нескорених», що мали проходити 9-16 травня цього року у Гаазі (Нідерланди). А воїн-спортсмен з Черкас так само мав брати і в них участь, бо успішно пройшов Національний відбір і підготовку в Збірній України…

Проте Артем Лукашук навіть не думає здаватися: боєць, який у Черкаси перебрався з рідної Амвросіївки на Донеччині, яку тимчасово окуповано ворогом, знову зустрічає нового ворога боєм – коронавірусу він протиставив активні спортивні тренування. Тим паче, що участь в обох престижних міжнародних змаганнях не скасовано, а лише перенесено і участь усіх спортсменів, які пройшли відбір, залишається в силі.

Андрій КРАВЕЦЬ