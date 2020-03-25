Український футболіст увійшов до ТОП-5 командного бомбардирського рейтингу Європи

Портал Transfermarkt склав рейтинг найкращих тріо бомбардирів серед топ-10 європейських чемпіонатів, передає УНН.

П’яте місце дісталося представникам “Генту” з Бельгії, а саме трійці Девіда, Депуатра і нашого Романа Яремчука. В сумі вони забили 55 голів. Яремчук окремо забив 17.

Лідером списку виявилися гравці “ПСЖ” – 68 м’ячів. В активі Мбаппе 30 голів, Ікарді – 20, і Неймара – 18. За ними розмістилися футболісти “Баварії” Левандовскі, Гнарбі і Мюллер – 67. Трійку замкнули представники “Манчестер Сіті” – Агуеро, Стерлінг, Габріель Жезус – 61.

Зауважимо, що за основу рейтингу була взята кількість забитих м’ячів у внутрішніх чемпіонатах, кубках та єврокубках.