Українець – у трійці найкращих боксерів-суперважковиків світу

Популярне видання BoxRec оновило рейтинг боксерів суперважкої вагової категорії, у якому в десятці найсильніших розташувався українець Олександр Усик (17-0, 13 КО).

Український боксер замкнув трійку лідерів, у активі Усика – 508,5 набраних пунктів.

Рейтинг очолив чемпіон за версіями WBA, WBO, IBF і IBO Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО) – 912,8 очків. Другу позицію зайняв володар титулу WBC Тайсон Ф’юрі (30-0-1, 21 КО) – 864,8.

Додамо, що замкнув 10-ку кращих майбутній опонент Усика – британець Дерек Чісора. у активі якого 268,1 пунктів.

Раніше 33-річний український боксер заявив , що прагне стати абсолютним чемпіоном та хоче битися з Ентоні Джошуа і Тайсоном Ф’юрі.

Усик готується до бою з Дереком Чісорою, який стане другим його поєдинком в суперважкій вазі після переможного дебюту з Чаззом Візерспуном у жовтні минулого року. Однак, бій з американцем може бути відкладений до червня через пандемію коронавірусу.

24tv.ua