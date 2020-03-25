СБУ затримує інтернет-пропагандистів, які за сприяння “кураторів” з Росії поширюють брехні про коронавірус

У Херсонській області Служба безпеки України викрила чергову інтернет-пропагандистку, яка поширювала фейки про COVID-19, сприяла дестабілізації суспільної обстановки в регіоні та нагнітанню паніки серед населення.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

За даними слідства, мешканка Берислава адмініструвала кілька спільнот із загальною чисельністю майже 100 тисяч підписників в одній із заборонених соціальних мереж. Попередньо встановлено, що жінка підтримує контакти із бойовиками “Л/ДНР” та координує свою діяльність з адміністраторами інших сепаратистських груп. У спільнотах вона періодично розміщувала заклики до повалення конституційного ладу, пропагувала ідею створення так званої “Новоросії”.

Після запровадження урядом обмежувальних заходів через епідеміологічну ситуацію в країні пропагандистка пристала на новий «тренд» та почала поширювати в мережі фейки про коронавірус.

У межах раніше відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України правоохоронці проведи обшуки за місцем її проживання. Вдома у зловмисниці правоохоронці виявили комп’ютерну та мобільну техніку із матеріалами, що доводять протиправну діяльність.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення пропагандистці про підозру. Триває досудове слідство.

Нагадаємо, що це далеко не перший випадок за останній час, коли СБУ припиняє діяльність «кіберактивістів», які отримують завдання з країни-агресора на дестабілізацію ситуації в Україні. Нещодавно підривну діяльність таких інтернет-провокаторів було припинено в Одесі, Дніпрі та інших містах України – всього протягом тижня, з урахуванням херсонської зловмисниці, затримано вже 39 таких агітаторів.