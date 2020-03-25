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На всій території держави запроваджено режим надзвичайної ситуації, карантин продовжено до 24 квітня

Дата: 25.03.2020
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Кабінет міністрів продовжив карантин до 24 квітня та запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території країни.

Джерело: засідання уряду 25 березня, МОЗ

Деталі: Режим надзвичайної ситуації запроваджений по всій території України на 30 днів. У режим надзвичайної ситуації переведена Єдина державна система цивільного захисту. Відповідно, всі карантинні обмеження також подовжені на 30 днів до 24 квітня.

Рішення уряду передбачає можливість продовжити ці заходи у разі необхідності. Водночас терміни можуть бути переглянуті у зворотній бік, якщо протидія поширенню інфекції коронавірусу буде успішною.

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