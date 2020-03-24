S. T. A. L. K. E. R. 2: опубліковано перший постер нової комп’ютерної гри

Студія GSC Game World опублікувала перший скріншот гаряче очікуваного шутера S. T. A. L. K. E. R. 2. Зроблено це було на честь тринадцятиріччя ” S. T. A. L. K. E. R.: Тіні Чорнобиля”. А в наступні кілька місяців розробник обіцяє поділитися новими подробицями.

“Зі святом, Сталкери! Тринадцять років тому стартували продажі “S. T. A. L. K. E. R.: Тінь Чорнобиля”. Ця дата змінила світ на “до” і “після”. Мільйони гравців вирушили в Зону Відчуження. Долаючи небезпеки, ви полювали за артефактами, відбивалися від монстрів і вступали в угруповання. Вас рухали вперед азарт, жага пригод і бажання доторкнутися до невідомого. Ви змінилися, ставши справжніми сталкерами. Ви зробили цей день назавжди особливим.

“Зі святом, Сталкери! Тринадцять років тому стартували продажі “S. T. A. L. K. E. R.: Тінь Чорнобиля”. Ця дата змінила світ на “до” і “після”. Мільйони гравців вирушили в Зону Відчуження. Долаючи небезпеки, ви полювали за артефактами, відбивалися від монстрів і вступали в угруповання. Вас рухали вперед азарт, жага пригод і бажання доторкнутися до невідомого. Ви змінилися, ставши справжніми сталкерами. Ви зробили цей день назавжди особливим.

Захоплюючись фанатськими малюнками, розповідями, косплеями і модами, ми розуміємо, що зобов’язані дати вам багато — другу главу великої саги, гідну своєї спадщини. Нашу найамбітнішу і масштабну гру на даний момент. Зараз багато хто з вас змушений перебувати вдома. Тому сьогодні хочеться відкрити завісу таємниці над тим, чим ми зайняті. Це-перший погляд на S. T. A. L. K. E. R. 2. Важливий, але не єдиний подарунок для вас в 2020 році”, — йдеться в офіційному співтоваристві гри в Facebook.