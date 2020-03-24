МОЗ України радить, як уникнути “вірусу паніки”

Міністерство охорони здоров’я нагадує, що “вірус паніки” страшніший за коронавірусну інфекцію, тож треба піклуватися про своє психічне здоров’я. у

Джерело: повідомлення МОЗ у Телеграм із посиланням на дані Інституту когнітивного моделювання

Деталі: У міністерстві відзначили, що через тритижневий карантин в Україні населення починає відчувати паніку.

МОЗ зібрало кілька рекомендацій, як уникнути погіршення психологічного стану:

- Якщо у вас з’явився страх спілкування з оточуючими, ви стали

більш замкнутими, треба кооперуйтеся у невеликі групи і проводити час разом онлайн. Створювати книжкові клуби, проводити чемпіонати з настільних ігор, дивитися кіно.

- У разі депресії через недостатню активність на карантині допоможе спорт у домашніх умовах, нове хобі або просто самовдосконалення.

- Якщо ви постійно гуглите симптоми СОVID-19 та приміряєте їх на себе, слід пам’ятати – ніякого самолікування, цікавтеся інформацією у фахівців і дотримуйтесь правил особистої гігієни. Самоізолюйтеся, вивчіть статистику й оцініть усі реальні ризики і варіанти розвитку подій.

- Або така проблема: Ви скуповуєте велику кількість продуктів та засобів гігієни. Знайте, товарного дефіциту не буде. Це спекуляція свідомістю людей, тому ставтеся до всього критично. Багато хто з нас стикався і з більш небезпечними вірусами та з успіхом їх перемагав.

- І на останок МОЗ радить піклуватися про своє психічне і фізичне здоров’я, бути критичними до інформації у ЗМІ, довіряючи лише надійним джерелам.