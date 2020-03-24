До Чорного моря увійшли три кораблі НАТО військово-морської групи SNMG2

До Чорного моря увійшла 2-а постійна військово-морська група кораблів НАТО (SNMG2/Standing NATO Maritime Group 2).

Про це повідомляє Український мілітарний портал.

Вчора три кораблі групи пройшли протоку Босфор, де їх відзняв турецький споттер Yörük Işık.

Флагман групи – фрегат NCSM Fredericton (337) Королівських ВМС Канади, також у групі фрегати – італійський ITS Virginio Fasan (F591) та турецький TCG Salihreis (F246).

Кораблі 2-ї постійної військово-морської групи НАТО (SNMG2/Standing NATO Maritime Group 2) зазвичай оперують у Середземному морі, також до їхньої зони відповідальності входить і Чорне море.

2-а постійна військово-морська група НАТО (англ. Standing NATO Maritime Group 2; SNMG2) — одна з морських груп швидкого реагування НАТО, зазвичай складається з 6-8 кораблів та суден на ротаційній основі.

У квітні 2019 року до Одеси заходило два кораблі 2-ї постійної військово-морської групи НАТО – фрегат Королівського ВМФ Канади HMCS Toronto (FFH 333) та фрегат ВМС Іспанії Santa María (F81).

На початку березня 2019 року поблизу Румунії відбулись військово-морські навчання НАТО «Poseidon 19» за участі кораблів НАТО з 2-ї постійної протимінної групи НАТО – SNMCMG2.